Bolognese accoltellata in Australia, è grave

SYDNEY - Una donna bolognese che vive in Australia da circa due anni, la 27enne Stella Trevisani, è stata accoltellata sabato sera a Perth, in Western Australia, da un 15enne che le ha rubato il telefono cellulare: lo riporta il programma in lingua italiana dell'emittente Sbs (Special Broadcasting Service), secondo cui la donna non è in pericolo di vita. Il ragazzo è stato arrestato poco dopo l'aggressione ed è stato incriminato con l'accusa di rapina a mano armata aggravata e lesioni gravi.

La Trevisani stava tornando a casa dopo aver concluso il suo turno di lavoro in un ristorante della zona orientale di Perth quando è stata aggredita poco dopo le 21:00 vicino alla stazione ferroviaria di Claisebrook. La donna è ricoverata al Royal Perth Hospital in condizioni gravi ma stabili e, secondo i medici, dopo un lungo periodo di convalescenza e riabilitazione, si riprenderà completamente. E' stata colpita alle braccia e alle gambe.