A Oltremare è nato un rapace: diamogli un nome

RICCIONE (RIMINI) - Al Mulino del gufo del parco Oltremare di Riccione, che ospita decine di specie di rapaci, è nato poche settimane fa un avvoltoio. Al momento della nascita pesava circa 78 grammi, ora ha raggiunto 1,8 kg e sta imparando a muovere i primi passi. I genitori del pulcino, Brutus e Viki, vivono al parco da ormai 12 anni nelle grandi voliere dell'area del Delta. La 'famiglia' di Oltremare è formata dalla specie 'Avvoltoi dal Berretto', i più piccoli presenti nel continente africano.

Abilissimi camminatori, provengono da ambienti in cui non ci sono molti alberi o arbusti e sono perfettamente adattati a camminare a terra. Sono anche eccellenti corridori tanto da inseguire a piedi i falconieri nei loro spostamenti. Il nuovo piccolo non ha ancora un nome e lo staff di Oltremare lancia un sondaggio su Facebook: si potrà scegliere tra Paki, Paniz, Pumba e Pangi.