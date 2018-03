Toto, 40 anni di carriera in un concerto-evento a Bologna

BOLOGNA - Il tour europeo dei Toto approda venerdì 23 marzo all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Il '40 Trips Around The Sun Tour', iniziato a febbraio, è uno dei più lunghi degli ultimi anni e girerà tutto il mondo per celebrare la carriera della band.

Congiuntamente al lancio del tour i Toto, insieme a Legacy Recording, hanno realizzato un 'Greatest Hits' con nuovi pezzi e grandi classici rimasterizzati. I membri storici – Steve Lukather, David Paich, Steve Porcaro, Joseph Williams – sono tornati in studio l'anno scorso per lavorare sul materiale. Il gruppo Usa, membro della Hall of Fame, si è formato a Los Angeles nel 1977 e ha vissuto una leggendaria carriera che include 17 album e più di 35 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Molti i loro brani in testa alle classifiche, tra cui 'Africa', 'Hold The Line', 'Rosanna', 'I Won't Hold You Back' e 'I'll Be Over You'. L'album 'Toto IV' li ha fatti entrare nella storia, rendendoli i primi artisti a vincere sei Grammy Awards.