Maltempo, tre famiglie bloccate per uno smottamento

MODENA - Tre famiglie sono rimaste bloccate a Prignano sulla Secchia, in provincia di Modena, a causa di uno smottamento che ha interessato via Dignatica. Sul posto ci sono i vigili del fuoco di Modena, che stanno monitorando l'evolversi della situazione. A quanto risulta non ci sono feriti, ma lo smottamento ha reso non più percorribile la strada in questione.