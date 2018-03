Oggi le commemorazioni per Marco Biagi, numerose le iniziative

BOLOGNA – Sono diversi oggi, lunedì, gli appuntamenti dedicati al ricordo di Marco Biagi, il giuslavorista ucciso dalle Brigate Rosse il 19 marzo del 2002. In mattinata alle 11:45 Cgil, Cisl e Uil deporranno una corona di fiori in piazzetta Marco Biagi, dove alle 12:00 sarà il sindaco, Virginio Merola a deporre la corona del Comune.

Alle ore 13:00, in apertura della seduta del Consiglio comunale di Bologna, la Presidente Luisa Guidone, terrà un ricordo del docente modenese, mentre alle 19:50 da Piazza delle Medaglie d'Oro partirà la staffetta in bicicletta che giungerà in via Valdonica. Alle 20:05 a conclusione del percorso verrà deposta una corona di fiori e si terrà un minuto di raccoglimento.

«Ricordare la figura, il pensiero e l'opera di Marco Biagi è un dovere civile per tutte le Istituzioni. Il suo barbaro omicidio ferisce ancora tutta Bologna la nostra regione e il Paese e interroga le nostre coscienze», ha scritto in una nota la presidente dell'Assemblea legislativa regionale, Simonetta Saliera.