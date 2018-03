In auto senza patente, ma doveva ancora scontare una pena

BOLOGNA - Doveva ancora scontare 11 mesi e 28 giorni di reclusione per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Se ne sono accorti gli uomini della Polizia, intorno alle 19:45 di ieri in Via Murri, quando alla loro vista ha messo in moto l'auto e ha cercato di allontanarsi, invano, guidando in maniera azzardata.

Protagonista della vicenda, un cittadino marocchino di 25 anni, fermato dai Poliziotti. Al volante senza avere conseguito la patente, il giovane - portato in carcere - è stato anche sanzionato per guida senza documenti. Sanzionata per incauto affidamento del veicolo, invece, la moglie del 25enne, proprietaria della macchina condotta dal ragazzo.