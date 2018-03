Ruba borsa e cellulare a una donna e poi risponde: «scusatemi ho sbagliato»

REGGIO EMILIA - Mentre una donna stava mettendo in macchina la carrozzina del marito, un ladro si è infilato e ha preso una borsa con portafogli, documenti e cellulare. Scoperto dalla vittima, l'uomo è fuggito a bordo di un'auto guidata da un complice, ma poi ha risposto al telefono chiamato dai proprietari: «Scusatemi ho sbagliato, vi restituisco tutto, non denunciatemi».

E' successo a Cavriago, nel Reggiano, e un 33enne disoccupato è stato denunciato dai carabinieri. La borsa, poi ritrovata, è stata abbandonata per strada senza contante, bancomat e cellulare della vittima. La donna, però, ha dato una dettagliata descrizione del ladro e i militari hanno individuato il responsabile, riconosciuto anche in foto dalla vittima. Ora risponde di furto aggravato, mentre proseguono le indagini per identificare il complice.