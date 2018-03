Massaggi hot in un centro relax, i soci finiscono nei guai

BOLOGNA - All'esterno sembrava un normale centro massaggi, ma nelle stanze i clienti ricevevano prestazioni decisamente diverse, tanto che «deve essere considerato esclusivamente una casa di prostituzione», come scrive il Gip del Tribunale di Bologna Alberto Gamberini.

Sono stati i carabinieri a eseguire il sequestro preventivo del 'Nuovo Spazio Relax' di via del Faggiolo, a Borgo Panigale, che era già stato chiuso nel 2002. Nei guai sono finiti i due soci e gestori del centro, una donna di 67 anni e un uomo di 55 anni (difesi dagli avvocati Alessandro Veronesi e Fusco), ora ai domiciliari per sfruttamento della prostituzione. I due, secondo il Pm Michela Guidi, curavano gli annunci su Internet postando le immagini delle ragazze solo con biancheria intima e accoglievano i clienti facendo loro pagare la tariffa per un 'massaggio', indicando la ragazza con la quale appartarsi nei box. Infine lasciavano alla massaggiatrice una 'regalia' per il rapporto sessuale, che variava dai 25 euro ai 100 euro e più.