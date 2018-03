Regione, via libera alla nuova legge sulla musica

BOLOGNA - Sì unanime: 37 i voti favorevoli in Assemblea legislativa al progetto di legge che promuove il rafforzamento, l'innovazione e l'internazionalizzazione della musica. «Vogliamo garantire supporto per la parte produttiva e distributiva della filiera, ma anche sotto l'aspetto educativo-formativo e quello creativo-imprenditoriale», spiega Katia Tarasconi (Pd), relatrice di maggioranza: «Da una parte intendiamo portare avanti la conoscenza diffusa della musica fra i giovani grazie alla collaborazione fra scuole accreditate e istituti scolastici; dall'altra il sostegno si estende a cori e bande per progetti di alfabetizzazione che diano un respiro sovralocale e puntino a obiettivi ancora più alti».

«Non siamo partiti da zero, ma su un terreno già fertile che, non a caso, ha appena approvato la legge sul cinema», dicono idem. L'assessore Massimo Mezzetti aggiunge: «Le leggi che promuovono la cultura sono state tutte votate all'unanimità in Assemblea. Perché, evidentemente, hanno un valore aggiunto».