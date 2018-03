Due casi tubercolosi in un asilo dell'Emilia-Romagna

REGGIO EMILIA - Due casi sospetti di tubercolosi, ancora in corso di accertamento, sono stati registrati per due bambini che frequentano la scuola d'infanzia comunale 'Rodari' di Scandiano, nel Reggiano. Lo rende noto l'Ausl di Reggio Emilia. I bambini sono attualmente ricoverati per i controlli previsti e la terapia antibiotica specifica e le loro condizioni non destano preoccupazione.