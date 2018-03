Strepitoso successo a Bologna per Dialogues des Carmelites, gli spettatori in lacrime

BOLOGNA - Con Dialogues des Carmelites, capolavoro del secondo '900 di Francis Poulenc, il Teatro Comunale di Bologna ha presentato uno degli spettacoli più riusciti delle ultime stagioni: l'allestimento di Olivier Py del 2013 (ripreso a febbraio) del Théatre des Champs-Elysées giunto finalmente in Italia e salutato da un successo straordinario.

Immerso in un contenitore di pareti scorrevoli su prospettive di alberi, o a formare una grande croce, o sulle immagini degli scontri dei rivoluzionari francesi, Py mostra la storia vera (dal racconto di George Bernanos) delle 16 suore carmelitane che non volendo rinunciare alla cristianità vanno incontro alla ghigliottina, in modo sbalorditivo, a tratti abbagliante nonostante il grigio che domina la grande scena di Pierre-André Weitz. La fine dell'opera, dove le suore salgono una a una sul patibolo cantando il Salve Regina, assieme al finale primo con la morte straziante della Madre Superiora, sono le scene più toccanti. Il pubblico non può non uscirne in lacrime.