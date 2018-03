Si apre una voragine in strada a Bologna

BOLOGNA - Un grosso avvallamento si è formato improvvisamente nell'asfalto di via San Vitale nel centro di Bologna, forse a causa dell'erosione sotterranea dovuta al maltempo dei giorni scorsi. Il problema è stato segnalato dai cittadini nel primo pomeriggio di ieri e in breve sono intervenuti gli operai incaricati dal Comune, oltre alla Polizia Municipale che ha chiuso la strada per alcune ore, dalla porta fino a via Broccaindosso. Sono partite le verifiche tecniche con uno scavo in corrispondenza dell'avvallamento, per stabilirne con precisione le cause.

A quanto risulta sarebbe esclusa la rottura di una tubazione, mentre appare più probabile che siano state le infiltrazioni di pioggia e neve a provocare il cedimento. I tecnici sono intervenuti per eliminare l'avvallamento e lunedì prossimo l'operazione sarà conclusa con l'asfaltatura. Nelle ultime tre settimane, l'Amministrazione ha provveduto a riparare circa 2.500 buche segnalate in varie strade della città col lavoro di10 squadre impegnate ogni giorno.