BOLOGNA - Il terzino del Bologna Cheick Keita e l'amico senegalese, come lui indagato per l'omissione di soccorso di una 12enne investita dalla Mercedes del calciatore, saranno interrogati presto dalla polizia municipale e dalla polizia giudiziaria della Procura. Dovranno spiegare cos'è successo il 22 febbraio, quando l'auto ha urtato e ferito in via Emilia Ponente la ragazzina, poi dimessa con una prognosi di 15 giorni, si è allontanata per poi ritornare 15 minuti dopo.

Bisogna stabilire chi guidava

Gli inquirenti, coordinati dal procuratore aggiunto Valter Giovannini, contestano agli indagati di aver travolto la 12enne e di essersi allontanati senza prestare soccorso, di aver sbattuto contro un altro veicolo, di aver fatto inversione e di essere ripartiti a forte velocità, omettendo per la seconda volta il soccorso. Intanto la famiglia della ragazzina ha nominato un legale, l'avv. Pier Francesco Uselli, che sta predisponendo una lettera per il calciatore, per prendere contatti e cercare un accordo.