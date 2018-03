Bologna, l'ex chiesa diventa un'Arca della creatività

BOLOGNA - L'ex chiesa di san Barbaziano, a Bologna, verrà trasformata in uno spazio per la creatività, la musica, le arti visive e il teatro. Dopo i lavori di riqualificazione per sistemare i danni arrecati dal sisma del2012, diventerà un hub culturale con spazi multifunzionali, sale prova e aule per la danza. Tutto questo fa parte del progetto 'Arca' che il Comitato provinciale di Bologna dell'Aics-Associazione italiana cultura sport ha ideato per partecipare al bando per la gestione dell'edificio, la cui struttura originaria è databile tra la fine del XIV e gli inizi del XV secolo.

Il ministero dei Beni culturali ha avviato una procedura pubblica per valorizzare 13 gioielli del patrimonio culturale italiano, attualmente chiusi o poco valorizzati, da dare ingestione ad associazioni no profit. Tra questi c'era anche l'ex chiesa di San Barbaziano, in consegna al Polo Museale dell'Emilia-Romagna, e data in concessione per 15 anni ad Aics. Dal canone di locazione saranno detratte le spese per il restauro.