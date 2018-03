Bologna celebra due grandi bolognesi: omaggio a Dalla e Roversi al San Salvatore

BOLOGNA - Sono passati 6 anni dalla scomparsa di uno degli artisti più grandi, proiettato su palcoscenici internazionali ma con piedi e cuore saldi nella sua Bologna. Abc - Arte Bologna Cultura dedica a Lucio Dalla il terzo appuntamento della sua rassegna invernale 'La luna in una stanza. Un teatro di racconti per attraversare l'inverno' nel piccolo Teatro San Salvatore mercoledì 7 marzo, serata di recupero dopo l'annullamento per maltempo di una settimana fa.

'Fino a Dalla, Via Roversi' celebra vari incontri: anzitutto quello straordinariamente fecondo tra Dalla e Roberto Roversi, scomparso anch'egli nel 2012. Saranno il poeta e attore Gabriele Via e Pascal Basile, compositore e arrangiatore, a ripercorrere la storia artistica di Dalla successiva alla collaborazione con Roversi. Due ore di commozione e tenerezza accompagnate dalla voce narrante dello stesso Dalla, per restituire al pubblico l'esperienza vibrante della bellezza e del significato della musica e dei versi lasciati da due grandi bolognesi.