Torna l'appuntamento con l'acquario di Cattolica e Oltremare

Dopo il freddo e il gelo che ha caratterizzato questi ultimi mesi, finalmente l’arrivo della primavera è alla porte; per festeggiarla anche i parchi tematici della riviera si sono organizzati riaprendo le proprie porte ai turisti e ai visitatori in trepidante attesa. Si potrebbe approfittare di un pacchetto Oltremare più hotel per vivere un weekend mozzafiato.

Nonostante l’arrivo, tanto atteso e desiderato, delle belle giornate, al momento la riapertura del parco tematico di Oltremare è prevista solo per i fine settimana a partire dal primo weekend di Marzo. Una apertura a mezzo regime quindi, che tuttavia offre la possibilità a chi decide di regalarsi un paio di giorni nella splendida Riccione, di visitare questo suggestivo e particolare parco tematico. In questa prima fase di riapertura, il pubblico potrà visitare la struttura e rimanere affascinato dalla sua bellezza dalle 10 del mattino fino alle ore 18 del pomeriggio; un buon compromesso prima del tour de force che il parco è solito fare invece durante l’alta stagione. Oltre allo spettacolo, imperdibile, dei delfini (attrazione principale del parco), sarà possibile assistere al volo dei rapaci e alla visita guidata al Pianeta Mare.

Anche il famose Acquario di Cattolica si prepara ad accogliere i primi visitatori della stagione 2018 aprendo momentaneamente al pubblico solo nei fine settimana a partire da Marzo, con orario ridotto previsto 9.30 /16.30. Anche qui ovviamente l’orario ridotto è pensato per permettere ai visitatori fuori stagione di visitare comunque il parco, rispettando ovviamente le necessità e degli ospiti della struttura che del personale. Coloro che trovandosi a Cattolica avranno la possibilità di recarsi in questa struttura particolare potranno conoscere più da vicino alcune specie ospiti, grazie soprattutto ai diversi percorsi ( ognuno con coloro diversi) interattivi e tematici, che accompagnano appunto il visitatore nella sua scoperta. Squali toro, pinguini e pesci pagliaccio attendono quindi i primi curiosi della stagione per mostrarsi e farsi conoscere in modo più approfondito, con tante novità e giochi soprattutto per i più piccoli rispetto ai quali la conoscenza deve passare soprattutto attraverso la curiosità e il gioco.

I parchi tematici di Oltremare e Cattolica attendono quindi con ansia tutti coloro che nei weekend, a partire da Marzo, si troveranno in città per visitarne le bellezze e decideranno di trascorrere un po’ della loro vacanza a conoscere mondi e creature per lo più ancora sconosciute. Un’ottima idea di vacanza non solo per chi viaggia con i proprio figli al seguito ma anche per i più adulti, che potranno restare affascinati sia dallo spettacolo dei delfini, creature fantastiche, sia dal mondo ancora segreto del mare e delle sue creature, in parte svelato dall’Acquario Le Navi, grazie ai suoi numerosi percorsi interattivi e all’avanguardia. Non c’è quindi tempo da perdere: l’assalto all’acquario e Oltremare può finalmente prendere inizio.