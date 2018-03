8 marzo si ricorda con 'Tutte!', la mostra collettiva di 10 artiste

BOLOGNA - Una collettiva in cui dieci artiste di diverse generazioni mettono in relazione i loro racconti: è 'Tutte!', al museo Magi '900 di Pieve di Cento (Bologna), dal 3 marzo (ore 17:00) all'8 aprile.

Le opere della mostra, curata da Valeria Tassinari e patrocinata dall'Istituto beni culturali dell'Emilia-Romagna, sono di Clara Brasca, Lea Contestabile, Marina Gasparini, Barbara Giorgis, Angela Occhipinti, Paola Paganelli, Carolina Paltrinieri, Sima Shafti, Ketty Tagliatti, Betty Zanelli.

Pittura, disegno, scultura, fotografia si intrecciano al cucito, alle trame e agli orditi, agli oggetti «custoditi come relitti di vite delle quali mai abbastanza si sottolinea il valore». La mostra, dieci opere molto differenti sul piano tecnico, viene proposta in occasione dell'8 marzo «per sottolineare che questo non è un giorno di festa, ma una ricorrenza fissata sul calendario della storia collettiva perché non si dimentichino mai le difficoltà che segnano la condizione femminile».