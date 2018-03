Ritorna a casa la ragazza di 14 anni rasata a zero perché si rifiutava di indossare il velo

BOLOGNA - E' tornata a casa con i genitori per alcune ore la ragazzina minorenne, originaria del Bangladesh, che nell'aprile del 2017 venne collocata in una comunità dopo aver raccontato di essere stata rasata a zero dalla madre perché rifiutava il velo islamico. Lo scrive l'edizione locale del Resto del Carlino, che spiega come la decisione del Tribunale dei minori, arrivata a metà gennaio, sia provvisoria: il provvedimento prevede per la ragazzina un graduale reinserimento a casa, che sarà elaborato e monitorato dai servizi sociali.

La 14enne si è iscritta in un istituto superiore cittadino. E l'accusa più pesante nei confronti dei genitori è caduta. A dicembre, infatti, finirono a processo entrambi con l'accusa di maltrattamenti. La procura chiese la condanna, ma il Gup assolse il padre e condannò (pena sospesa) la madre a 8 mesi, riformulando l'accusa in violenza privata. Ora i servizi sociali stileranno una relazione e il Tribunale dei minori dovrà esprimersi sull'eventuale decadenza dell'allontanamento.