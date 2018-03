BOLOGNA - Pare sia scaturito da una sigaretta caduta accidentalmente l'incendio in cui questo pomeriggio è morto un uomo di 82 anni, che si trovava all'interno del suo appartamento alla periferia di Bologna, in zona Santa Viola. L'uomo, che si chiamava Richard Tattini e abitava da solo, è stato trovato carbonizzato sul letto. Dai primi accertamenti dei carabinieri, intervenuti insieme ai vigili del fuoco, si tratterebbe quindi di un incidente domestico.

Colpa del fumo

L'anziano, infatti, secondo gli investigatori, stava fumando in soggiorno, seduto in poltrona, quando all'improvviso ha avuto un malore e avrebbe lasciato cadere la sigaretta. In salotto sono stati ritrovati diversi mozziconi. Non è chiaro se l'uomo sia arrivato in camera da letto per tentare di sfuggire alle fiamme, oppure non si sia accorto di ciò che stava succedendo in seguito al malore. I carabinieri hanno avvisato il pm Enrico Cieri che ha disposto l'autopsia per stabilire con esattezza le cause della morte. Gli accertamenti della sezione scientifica dei carabinieri proseguono.