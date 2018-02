Prezzi in Emilia-Romagna: ecco gli aumenti di febbraio nelle città

BOLOGNA - A Bologna in febbraio l'indice dei prezzi al consumo ha fatto registrare una variazione mensile del +0,2% e un tasso tendenziale in diminuzione al +0,7% (dati provvisori). I dati sono stati diffusi dall'ufficio statistica del Comune, precisando che a gennaio la variazione mensile era stata del +0,2% e il tasso tendenziale del +1,0% (dati definitivi).

Aumenti più significativi per i capitoli Trasporti, +1,2%, Servizi ricettivi e di ristorazione, +0,9%. In calo soprattutto le Comunicazioni, -1,5%, i Prodotti alimentari e bevande analcoliche, -1,1%, le Bevande alcoliche e tabacchi, -0,5%. A livello dell'anno, per il capitolo Istruzione, -14,6%.

A Modena dato mensile +0,2%, annuo 0,8%, a Piacenza +0,1% e +0,4%, a Ferrara +0,0% e +0,5%.