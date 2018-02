Negozianti aprono a Bologna e subiscono tre furti: pasticceri catanesi lanciano un appello

BOLOGNA - Un appello alle istituzioni e alle forze dell'ordine bolognesi, affinché si tutelino i diritti di chi fa investimenti sul territorio. A lanciarlo sono i vertici di «I dolci di Nonna Vincenza», azienda catanese che tre anni fa ha aperto a Bologna l'omonimo bar-pasticceria nella centrale Strada Maggiore, all'indomani del terzo furto subito dal loro negozio. Ieri sera, fra le 21 e mezzanotte, i ladri hanno tagliato la serranda e scassinato la porta d'ingresso, entrando nel locale per trafugare il fondo-cassa, di alcune migliaia di euro. A questo si aggiunge il danno causato all'ingresso e quello dovuto alla mancata apertura di questa mattina, per il necessario intervento di operai che hanno riparato la porta. «La nostra azienda ha deciso tre anni fa di investire su Bologna, assumendo 18 dipendenti, per la qualità di vita e la cortesia dei suoi abitanti. A malincuore siamo costretti a constatare che, pur essendo il nostro negozio in una delle strade principali ci troviamo a fronteggiare il terzo furto».