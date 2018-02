BOLOGNA – Roberto Bolle, Levante e Max Gazzè tre nomi che bastano a rendere questo martedì bolognese speciale. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti.

Roberto Bolle a teatro

Al Teatro Europauditorium, martedì 27 febbraio alle 20.45, «Roberto Bolle & Friends». Per il quarto anno consecutivo, Roberto Bolle torna al Teatro EuropAuditorium di Bologna, con un Gala di cui non è solo interprete, ma anche direttore artistico. C'è ancora riserbo sul cast e il programma che lo stesso Roberto Bolle sta preparando, ma come sempre l'étoile della Scala - che è anche Principal Dancer dell'Abt di NY - non mancherà di coinvolgere alcuni tra i nomi più importanti del panorama tersicoreo internazionale per offrire al pubblico bolognese una serata di danza al suo massimo livello.

Levante in tour

Al Teatro Celebrazioni, Levante torna dal vivo in tour nel 2018 con un nuovo spettacolo, Caos in teatro tour 2018, nel quale si esibirà con arrangiamenti del tutto inediti. Dal vivo Levante porterà i brani del suo ultimo lavoro discografico e le canzoni che hanno segnato la sua carriera artistica.

Max Gazzè in città

A La Feltrinelli Bologna, dalle 18, Max Gazzè presenta «Alchemaya», un concept album in due atti. Atto 1- Una vera e propria opera sinfonica originale in undici tracce, un lavoro che nasce dalla ricerca personale di Gazzè degli ultimi trent'anni su temi di storia, filosofia, mitologia, fisica quantistica ed esoterismo, in cui i testi sono scritti dal fratello Francesco, e la parte musicale è composta e arrangiata dallo stesso Max. Un racconto misterioso e fantastico, in parte storico, in parte filosofico, in parte mitologico, sull'origine ed evoluzione del mondo e dell'uomo, disegnato attraverso un appassionante viaggio tra classica, elettronica e avanguardia con la Bohemian Symphony Orchestra di Praga, 60 elementi diretti dal Maestro Clemente Ferrari (che ha anche orchestrato l’opera). Atto 2 - Composto da alcuni dei successi di Gazzè, rivestiti da un inedito arrangiamento orchestrale e tre brani inediti, «Se soltanto», «Un brivido a Notte» (liberamente tratto da «La Canzone della Cortigianetta» di Gian Pietro Lucini) e «La leggenda di Cristalda e Pizzomunno», brano presentato al Festival di Sanremo 2018. Max incontrerà il pubblico e firmerà le copie del nuovo album.

Per i più piccoli

Al Teatro Testoni Ragazzi, alle 17.30, in scena «Arcipelago». Prima di nascere, io e la mia mamma eravamo una grande isola. Poi un giorno sono nato. E come una nuova isola ho iniziato a nuotare nel mio mare…Archipelago è una metafora sulla nascita e la necessaria separazione. Sulla distanza, che non è sempre lontananza. Sull’importanza di creare ponti, percorribili in entrambe le direzioni. Metafora di una relazione che cambia, ma non diventa meno importante. Ogni bambino è un’isola, abbracciata dal mare. Archipelago è uno spettacolo per due performer, giocato tra immagini corporee e parole poetiche.