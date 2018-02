Prenotavano la vacanza in agenzia, ma poi si ritrovavano con aerei e hotel non pagati

BOLOGNA - I clienti prenotavano da loro una vacanza da sogno o semplicemente l'aereo per tornare a casa, ma poi si trovavano con hotel non pagati o biglietti di viaggio inesistenti. Compariranno il 6 aprile davanti al Gup i due titolari di un'agenzia di Bologna, la 'Franzoni Superviaggi Sas' di via D'Azeglio, dopo che il Pm Beatrice Ronchi ha chiesto il rinvio a giudizio per truffa continuata, falso in scrittura privata e insolvenza fraudolenta.

La vicenda emerse a fine estate 2014 e delle indagini si occuparono i carabinieri. Per la Procura i due chiedevano ai clienti importi per viaggi o biglietti aerei, salvo poi non fornire alcun servizio o utilizzarli per altro. Gli utenti, infatti, versavano all'agenzia le somme per prenotare di alberghi o ticket, ma se ne trovavano poi sprovvisti perché questi non venivano pagati da parte dei titolari, che ne traevano un ingiusto profitto. L'inchiesta è partita da tre querele di clienti truffati, ma nella richiesta di rinvio a giudizio sono 35 le persone offese.