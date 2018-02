Torna a Bologna la fiera Mondo Creativo: un'esplosione di creatività e fantasia per tutti i gusti

BOLOGNA - Tutto pronto per la nuova edizione di 'Il Mondo Creativo' - organizzata da Bologna Fiere - uno degli appuntamenti italiani leader nel settore dell'handmade. L'iniziativa è in programma dal 23 al 25 febbraio al padiglione 35, in anticipo sull'arrivo della primavera, proprio per offrire ad appassionati e curiosi tante idee per attività come pic-nic e scampagnate da programmare per la bella stagione alle porte.

Una immersione nella creatività con proposte di prodotti, novità e tendenze del momento e tante dimostrazioni per trovare la soluzione più originale e a prezzi contenuti. Tredici le aree in cui è divisa la manifestazione: bimbi creativi, bijoux, carta creativa, party & wedding, fimo e miniature, cucina creativa, cucito creativo, home decor, knitting e crochet, grafica & stationary, garden & green, editoria creativa, ricamo e merletti. E anche in questa edizione l'area speciale Craft your party: uno spazio dedicato alla creatività che da hobby è diventato lavoro e dalle mura domestiche si è spostata al mondo grazie al web. Presenti 120 espositori e 64 creativi con cui condividere dimostrazioni e ricevere consigli per un handmade di alta qualità.

È previsto inoltre un programma di corsi e consulenze per chi ha deciso di trasformare la propria passione in un lavoro vero e proprio, tenuti da professionisti del settore digital, marketing e comunicazione. Tantissimi gli appuntamenti in programma con una finestra, da questa edizione, sul mondo dei bambini legato alla creatività. Accanto agli spazi già collaudati con i servizi dedicati 'Spazio Bimbo' e Nursery, è stato organizzato un programma di iniziative e laboratori dove ci sarà la possibilità di creare in libertà con i materiali messi a disposizione e divertirsi tra carta, colori, bottoni e buffi personaggi così da rendere a tutti gli effetti Il Mondo Creativo una fiera dedicata anche ai più piccoli.