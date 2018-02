Mistero sull'investimento di una 12enne. E' stato il calciatore del Bologna?

BOLOGNA - Una Mercedes con targa francese ha investito e ferito una ragazzina di 12 anni, in periferia di Bologna. Subito dopo ha urtato un furgone e si è allontanata a forte velocità, per poi tornare sul luogo dell'incidente dopo circa un quarto d'ora. Lì la Polizia municipale ha identificato il terzino 22enne franco-maliano del Bologna Calcio Cheick Keita, in prestito dal Birmingham e con zero presenze in A. La macchina sembra sua, ma il giocatore avrebbe detto che non era lui alla guida al momento dello scontro.

La ragazzina è stata portata all'ospedale Maggiore in condizioni di media gravità, mala prognosi non è stata ancora sciolta. La posizione del calciatore è attualmente al vaglio e ci sono alcuni elementi da chiarire. Ad esempio sembra che dopo lo scontro e prima che l'auto ripartisse, una persona sia scesa dalla Mercedes. Tutto è avvenuto verso le 14:00 di ieri sul ponte che sovrasta la ferrovia e in prossimità di una fermata degli autobus.