35enne ubriaco si ribalta con l'auto

REGGIO EMILIA - È risultato avere un tasso alcolico di quasi quattro volte superiore al limite consentito il 35enne, rimasto illeso, alla guida dell'utilitaria del padre, dopo averne perso il controllo ribaltandosi lungo via Vegri a Guastalla (Reggio Emilia).

Più gravi invece le conseguenze amministrative e penali per il conducente dopo gli esiti giunti ai carabinieri di Boretto, che hanno rilevato il sinistro, dal presidio ospedaliero cui l'uomo è stato condotto proprio dai militari per accertare l'eventuale stato di alterazione da abuso di alcolici. Il 35enne infatti è risultato essersi posto alla guida con un tasso alcolico abbondantemente superiore ai 2 g/l. Il 35enne è stato quindi denunciato con l'accusa di guida in stato d'ebbrezza, aggravata dall'essere incorso in un incidente stradale, oltre al ritiro della patente di guida.