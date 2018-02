Eventi a Bologna, 8 cose da fre venerdì 23 febbraio

BOLOGNA – Teatro, concerti, risate e tanto altro. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti del venerdì sera bolognese.

A teatro

Al Teatro Il Celebrazioni dal 23 al 25 febbraio, in scena «Sogno di una notte di mezza estate» con Stefano Fresi, Giorgio Pasotti, Violante Placido, Paolo Ruffini. Un vero e proprio teorema sull'amore ma anche sul nonsense della vita degli uomini che si rincorrono e che si affannano per amarsi, che si innamorano e si desiderano senza spiegazioni, che si incontrano per una serie di casualità di cui non sono padroni. Mito, fiaba e suggestioni contemporanee s'intrecciano continuamente senza soluzione di continuità all'interno di quest'originale versione del noto testo shakespeariano genialmente contaminato dalla fervida fantasia dell'adattamento.

Commedia

Al Tetaro Dehon, dal 23 al 25 febbraio, in scena «Ricette D'Amore». Giulia, Irene, Susanna e Silvia, quattro donne molto diverse tra loro si contendono lo stesso uomo. Divertenti equivoci e battute a ritmo serrato per una commedia frizzante ed ironica. Le quattro amiche si ritrovano nella cucina di Silvia quando Luca, ospite del vicino piomba tra di loro – vestito solo da un asciugamano intorno alla vita, mostrando un fisico mozzafiato – perché è rimasto chiuso fuori casa. Da qui scatta la sindrome della preferita che spesso si verifica in un gruppo di femmine quando arriva un maschio. Le ragazze si rincontrano dopo due mesi, per le feste di Natale, tutte hanno una storia con Luca, ma nessuna sa delle altre. Quando Luca viene scoperto le donne lo mettono di fronte ad una scelta. Nessuna di loro continua la relazione, ma questa esperienza cambia la vita di tutte.

Spettacolo

Al Teatro Duse, in scena «Piccoli Crimini Coniugali». Gilles e Lisa, una coppia come tante. Lui, scrittore di gialli, in realtà non è un grande fautore della vita a due, convinto che si tratti di un’associazione a delinquere finalizzata alla distruzione del compagno/a. Lei, moglie fedele, è invece molto innamorata e timorosa di perdere il marito, magari sedotto da una donna più giovane. Un piccolo incidente domestico, in cui Gilles, pur mantenendo intatte le proprie facoltà intellettuali, perde completamente la memoria, diventa la causa scatenante di un sottile e distruttivo gioco al massacro.

Musica live

Julie's Haircut (Ita - psych rock - Rocket Recs / Audioglobe) e John Canoe (Ita - garage surf - Bomba Dischi), al Covo Club. Una delle band che più ha avuto successo sul palco del Covo: i Julie's Haircut, a presentare il settimo disco «Invocation And Ritual Dance Of My Demon Twin». «Per la musica che facciamo, in Italia siamo sempre stati considerati un corpo estraneo» affermano i Julie’s Haircut. Con il loro sound, eccentrico, complesso e originale, fin dalla nascita della band alla fine del secolo scorso i Julie’s Haircut hanno sempre faticato, nel loro paese natale, a trovare artisti con cui condividere una certa attitudine alla sperimentazione. Eppure, seguendo le proprie intuizioni, la band è riuscita, nel tempo, a sviluppare una sensibilità e un approccio emozionale nei confronti dell’innovazione e della ricerca musicale di cui «Invocation And Ritual Dance Of My Demon Twin», settimo album e prima uscita per la britannica Rocket Recordings, è uno splendido esempio.

Comicità

Stand-up Comedy Show al Loft Kinodromo. Venerdì 23 febbraio dalle 21, la quinta puntata della nuova stagione vedrà nuovamente quattro comici esibirsi sul palco del Loft interpretando monologhi scritti da loro. Brando Sorbini, Andrea Chiappini, Marco Beltrani, Dado Tedeschi. La comicità proposta è la stand-up: un monologhista solo sul palco che interagisce col pubblico in totale assenza della quarta parete. I temi affrontati vanno dal politico al sociale fino alla cultura pop e sono i classici temi della satira. Politica, sesso, religione e morte sono affrontati senza censure e inibizioni, con un linguaggio spesso diretto e politicamente scorretto. Il tutto nel solco della migliore tradizione americana e inglese.

Concerti

Al Mercato Sonato, venerdì 23 febbraio, dalle 20.30, «Istantanea: fonogrammi del presente» rassegna di musica dal jazz all’elettronica passando per sperimentazione e ricerca nel linguaggio contemporaneo. Dalle 21 la compagnia KairosDanza ci avvicinerà al mondo della sperimentazione corporea durante la cena con Cucinotto. «Linea»: il nuovo spettacolo della Compagnia KairosDanza affronta il tema delle ossessioni compulsive, consuetudini morbose, ma necessarie a mantenere una direzione, a salvarci dallo scorrere del tempo. Alle 22, Tony Cattano Naca Quartet Tony Cattano - trombone Emanuele Parrini - violino Matteo Anelli - contrabbasso Andrea Melani - batteria Il gruppo è formato da 4 musicisti che partendo da un background jazzistico arrivano a influenze musicali diverse. L'impasto timbrico assume un colore melodico e a tratti cameristico pur non sottovalutando gli aspetti ritmici e di groove. La musica del «Naca Quartet» è molto fruibile ed è collocata nell'ambito musicale jazzistico contemporaneo che richiama spesso un certo tipo di sound cinematico e visionario.

Danza

Al Teatro Testoni Ragazzi – Sala A, venerdì 23 febbraio, alle 20.30, «Mandala/danza». Uno spettacolo che non si può replicare, perchè come un Mandala, dopo essere stato creato «si cancella». Nel 2011, durante il festival «Visioni di futuro, visioni di teatro...», Omar Meza, Silvia Traversi, Yutaka Takei - danzatori accomunati dalla formazione presso la scuola di Pina Bausch e di Carolyn Carlson - si incontrarono con Valeria Frabetti de La Baracca e crearono il loro primo Mandala. Al festival 2018 creeranno un nuovo Mandala regalando un’esperienza artistica capace di amplificare sensi ed emozioni attraverso il movimento.

Per i più piccoli

Al Teatro Testoni Ragazzi – Sala B, in scena «Akari». Akari è luce. Akari racconta la necessità che abbiamo di avvicinarci a un raggio di luce per riscaldare la nostra pelle e il perché tutti chiudiamo gli occhi nel farlo. Attraverso la danza, la luce interiore di ognuno di noi brilla in modo speciale e unico.