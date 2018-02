Le incisioni di Rembrandt a Ca' la Ghironda dal 25 febbraio

BOLOGNA - Ventotto incisioni realizzate da Rembrandt, provenienti dalla collezione Ceribelli di Bergamo, saranno esposte dal 25 febbraio al 2 aprile 2018 nella Sala del Francia di Ca' la Ghironda-Modern Art Museum a Ponte Ronca di Zola Predosa, nell'hinterland di Bologna, che ospita una collezione d'arte moderna e contemporanea di pittura e scultura.

L'evento - un viaggio attraverso l'Olanda del Secolo d'oro - vuole essere anche l'occasione per un dibattito sulla vitalità del linguaggio incisorio e della grafica, che unisce le sedi teatro dell'evento: Ca' la Ghironda, con il connubio tra arte e natura, e il museo Magmma di Villacidro, in Sardegna, dove le opere di Rembrandt (1606-1669) verranno successivamente esposte. Sono in programma laboratori didattici aperti a scuole e famiglie, ai quali parteciperanno artisti che proporranno performance sull'incisione originale calcografica e xilografica. L'Associazione liberi incisori (Ali) presenterà inoltre al pubblico la mostra 'La stampa d'arte-tecniche e linguaggi'.