Stupri di Rimini, gli aggressori erano come 'iene intorno alla preda'

BOLOGNA - Per spiegare il comportamento, impossibile da differenziare, dei tre minorenni e di Guerlin Butungu «appare illuminante una espressione utilizzata dalla transessuale, che ha riferito di aver rinunciato a qualsiasi resistenza avendo visto la loro aggressività e il fatto che erano tutti intorno a lei come iene su di una preda». E' quanto si legge nelle motivazioni del Tribunale dei Minorenni di Bologna, che l'8 febbraio ha condannato a 9 anni e 8 mesi, in rito abbreviato, i tre giovani stranieri accusati degli stupri di Rimini, la notte del 26 agosto 2017.

Per il tribunale anche se il 20enne Butungu, «ha sicuramente avuto una influenza negativa sugli altri, questi non solo hanno scelto di seguirlo, ma soprattutto hanno continuato a farlo, dopo aver visto che non si andava solo a rapinare, ma anche violentare». Nelle carte, inoltre, si sottolinea come i tre ragazzi abbiano sempre reso «dichiarazioni mendaci, autogiustificatorie, tra loro contraddittorie e sintomo di assoluta assenza di resipiscenza».