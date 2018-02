A New York tutti i sapori dell'Emilia-Romagna

RIMINI - Nell'anno del cibo italiano nel mondo, l'Emilia-Romagna cala i suoi 'assi' a New York con una serie di appuntamenti promozionali in programma giovedì 22 febbraio. Le iniziative avranno un testimonial d'eccezione: lo chef stellato Massimo Bottura, molto conosciuto e apprezzato negli Stati Uniti.

I diversi appuntamenti - realizzati nell'ambito dei Fondi europei 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna - Por Fesr - sono coordinati dall'Assessorato Regionale al Turismo, Apt Servizi Emilia-Romagna con le Destinazioni Turistiche 'Romagna', 'Bologna Metropolitana', 'Emilia', in collaborazione con Enit New York.

Saranno presenti anche l'ideatore del Parco Agroalimentare 'Fico Eataly World' di Bologna Oscar Farinetti, l'assessore regionale al Turismo Andrea Corsini, rappresentanti delle Destinazioni turistiche 'Romagna', 'Bologna Metropolitana' ed 'Emilia' e del Centro di cultura gastronomica della cucina domestica italiana 'Casa Artusi'.

Indicata, in gennaio dal New York Times, come una delle 5 2mete turistiche da visitare nel 2018 nel mondo per le sue eccellenze turistiche e novità (da FICO Eataly World al rinnovato Cinema Fulgor di Rimini) l'Emilia-Romagna ha registrato, nel 2017, positivi dati turistici dagli Stati Uniti con arrivi e presenze in aumento rispettivamente del +9% e del +11,9%.

Enogastronomia, patrimonio storico, culturale e motoristico, shopping e wellness: l'appeal dell'Italian Lifestyle, principale motivazione di viaggio per il mercato americano verso questo Paese, è il grande capitale dell'Emilia-Romagna – commenta l'Assessore al Turismo Regionale Andrea Corsini – plausibile scommettere su un'ulteriore crescita dei flussi turistici provenienti dagli Stati Uniti, strategica per l'economia turistica regionale. L'incremento della quota internazionale fissato da questa governance come obiettivo del triennio è decisivo per lo sviluppo auspicato.

Il programma prevede un workshop con 15 seller emiliano-romagnoli, un talk show sull'offerta turistica, seguito da una cena a base di prodotti tipici regionali. Al workshop, che sarà ospitato nella sede newyorkese di Enit-Istituto Italiano di Cultura, interverranno 60 buyer statunitensi, specializzati in enogastronomia, città d'arte e leisure, gran parte dei quali appartenenti al network 'Virtuoso Travel' specializzato nel turismo di lusso.

Seguirà, nel vicino Consolato Generale d'Italia, il talkshow, alla presenza di reporter americani, condotto da Francine Segan, giornalista e storica della cucina italiana di New York dove sarà presentato in anteprima il video di quattro minuti 'In viaggio lungo la Via Emilia e la sua Food Valley', prodotto da Apt Servizi Emilia-Romagna e realizzato da Francine Segan, cui seguiranno le interviste a Massimo Bottura, Oscar Farinetti, Andrea Corsini, Andrea Gnassi (Presidente Destinazione Turistica Romagna), Cristiano Casa (Destinazione Emilia), Celso de Scrilli (Destinazione Turistica Bologna Metropolitana e Presidente di Bologna Welcome). Al termine del talk show è previsto un cooking show delle Mariette di Casa Artusi sulla pasta tirata al matterello, cui seguirà una degustazione di prodotti tipici.