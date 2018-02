Tentato omicidio di un 87enne, arrestata una donna

FORLI' - Arresto, con l'accusa di tentato omicidio aggravato, per una 56enne da parte dei Carabinieri di Forlì. La donna è stata fermata nella prima mattinata a conclusione delle indagini relative al tentato omicidio di un87enne avvenuto a Cesenatico (Forlì-Cesena), lo scorso 15ottobre all'interno della sua abitazione.

Raggiunta da una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Forlì, la 56enne ritenuta la presunta responsabile del fatto è una parente della vittima. I dettagli sull'indagine saranno resi noti in una conferenza stampa in programma al Comando Provinciale dei Carabinieri della città romagnola.