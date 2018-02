Archeologia dell'Emilia-Romagna al 'Medioevo svelato' di Bologna

BOLOGNA - '2.200 anni lungo la via Emilia', il programma culturale organizzato in occasione della ricorrenza dei 2.200 anni dalla fondazione romana di Modena, Parma e Reggio Emilia, aggiunge alle celebrazioni una mostra di archeologia a Bologna sul medioevo emiliano-romagnolo.

Dal 17 febbraio al 17 giugno il Lapidario del Museo Civico Medievale, in via Manzoni, ospita l'esposizione 'Medioevo svelato. Storie dell'Emilia Romagna attraverso l'archeologia', a cura di Sauro Gelichi e Luigi Malnati. Il percorso espositivo, che si articola in sei sezioni tematiche e 327 reperti visibili, intende offrire una panoramica del territorio regionale attraverso quasi un millennio di storia, dalla Tardantichità (IV-V secolo) al Medioevo (inizi del Trecento). La mostra è promossa dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio, in collaborazione con l'Istituzione Bologna Musei. Sono previste particolari promozioni per il pubblico, legate alla Card Musei Metropolitani Bologna.