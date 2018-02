Bologna, la polizia sequestra 105 kg di droga

BOLOGNA - 105 chili di marijuana, destinata allo spaccio fra Montagnola e Piazza Verdi a Bologna, sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato che ha arrestato un 35enne albanese, Xaxhiai Rinardi, lunedì nei pressi del suo appartamento in via Pizzardi. L'operazione è stata conclusa dagli investigatori della sezione 'Contrasto al crimine diffuso' della squadra Mobile, che da tempo indagavano su quello che era stato indicato come un fornitore di ingenti quantità di 'erba' a intermediari e al dettaglio.

Dopo vari appostamenti, in cui l'albanese ha tentato di depistare gli interventi delle forze dell'ordine, lo hanno visto aprire col telecomando una macchina parcheggiata in via Pizzardi e prelevare le chiavi di un'altra vettura in sosta un centinaio di metri. Poco dopo, il blitz che ha portato al ritrovamento, nel bagagliaio della seconda auto, di 105 kg di droga. La perquisizione, proseguita nell'abitazione, ha consentito di sequestrare 5.400 euro in contanti, ritenuti frutto dello spaccio, e materiale per pesare e confezionare l'erba.