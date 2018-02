Eventi a Bologna, ecco cosa fare martedì 13 febbraio

BOLOGNA – Concerti, feste e Carnevale fuori dal comune. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti dell'inizio della settimana.

Musica live

Martedì 13 febbraio Dodi Battaglia presenterà a partire dalle 18 il cofanetto «e la storia continua...» presso La Feltrinelli, in Piazza Ravegnana 1, a pochi passi dalle due Torri: Garisenda e degli Asinelli. Il cofanetto «e la storia continua...» al suo interno contiene 2 Cd, 1 Dvd, 1 Blu-Ray, 1 libro fotografico, 4 poster e un plettro autografato (non serigrafato). E' il coronamento di una tournée che nel corso del 2017 ha portato Dodi in tante piazze d'Italia e per sottolinearne l'importanza vi è stato incluso l'inedito «Buonanotte U.S.A.», uno strumentale composto pensando alle nipoti che vivono in America. Qualche anno fa è stato proposto in occasione degli stage, ma non era ancora stato pubblicato. Per rendere ancora più speciale l'incontro, Dodi porterà la chitarra con sé ed eseguirà live «Buonanotte U.S.A.».

Festa in pigiama

All'Hobby one, martedì 13 febbraio, «Branda – la festa in pigiama™ »: Tutti quanti almeno una volta nella vita hanno immaginato o visto nei telefilm e film dei liceali un pigiama party. Alcuni di voi lo hanno anche proposto e fatto con amici intimi in #casa propria. C'è anche chi ha pensato a come poterlo fare in grande... Come sarebbe poter invitare tutta la tua città ad un party con effetti,dj, musica di tutti i tipi, gente vestita con i pigiami più strani e una vera battaglia dei cuscini.

Carnevale tribale

Martedì 13 febbraio all’Altro Spazio il ciclo serate «Spazi Migranti» vi invita ad un Carnevale tribale. Ci sarà un incredibile band: il Laboratorio Sociale Afrobeat con la sua inconfondibile energia musicale che è anche un grido di ribellione: l'afrobeat, musica meticcia che unisce il groove funk alle ritmiche tradizionali dell'africa occidentale, impregnata di high life, di blues, di jazz modale e di musica afrocubana. Ci sarà anche la testimonianza del Centro Studi Donati, associazione che organizza la rassegna Cinemafrica ma anche viaggi culturali di sensibilizzazione nel continente Africano e officine culturali. La migliore maschera vince 2 drink gratis.

Concerti

Al Bravo Caffè, martedì 13 febbraio, dalle 22, il live Bukowski Vs Waits con Piano Mell Morcone, Tromba Raffaele Kohler, Voce Vincenzo Costantino.