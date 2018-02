Eventi a Bologna, 7 cose da fare il 10 e l'11 febbraio

BOLOGNA – Concerti, teatro ed il Carnevale che entra nel vivo. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti del fine settimana bolognese.

Carnevale dei bambini

I carri della 66ma edizione del Carnevale dei bambini invadono il centro di Bologna domenica 11 e martedì 13 febbrai. La sfilata percorrerà il tradizionale tragitto delle tre piazze, con partenza da Piazza VIII Agosto alle 14.30, per proseguire poi lungo via Indipendenza, Piazza del Nettuno e arrivare in Piazza Maggiore alle 15 circa. A Piazza Maggiore domenica 11 i carri saranno accolti dalle autorità cittadine e da Balanzone, la più celebre maschera bolognese impersonata da Alessandro Mandrioli, che leggerà la sua «tiritera» sullo stato della città. Sempre domenica, durante la mattinata (10 -12) è previsto un «prologo» della festa con gli spettacoli della compagnia «I burattini di Riccardo» in via Indipendenza a fianco della Cattedrale di San Pietro, mentre lungo la strada pedonalizzata si alterneranno diversi momenti di intrattenimento per i bambini.

Carnevale dei Fantaveicoli

Il Carnevale dei Fantaveicoli con i suoi ingegnosissimi veicoli ecologici sfilerà dall'Autodromo Enzo e Dino Ferrari fino al centro di Imola, domenica 11 febbraio. I Fantaveicoli sono opere di fantasia, creatività, ingegnosità e ironia. Sono pezzi unici e originali realizzati assemblando biciclette, carriole o altri veicoli e vengono accompagnati da maschere e personaggi in tema con il Fantaveicolo. Ogni Fantaveicolo è totalmente ecologico: deve essere mosso senza l’utilizzo di motori inquinanti. Si possono quindi ammirare le soluzioni più varie: a spinta, a pedali, a traino, a vela, ad elica oppure con motori ad ‘emissione zero’ ad energia elettrica, a pannelli solari o ad aria compressa. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari ospita la partenza di questo Carnevale, che si svolge ad Imola dal 1998 ed è ormai diventato un grande classico nel cartellone degli eventi della città. La sfilata, che vede presenti carri e gruppi mascherati, percorre poi Viale Dante e arriva in Piazza Matteotti dove si svolgono le premiazioni che riguardano tre categorie: Fantaveicoli, Scuole e Centri Sociali.

Eugenio Finardi in concerto

Al Bravo Caffè, domenica 11 febbraio dalle 21.30, il concerto di Eugenio Finardi.

Per i più piccoli

Sabato 10 febbraio alle 16.30 e domenica 11 febbraio alle 10.30, al Teatro Testoni Ragazzi, in scena «Muro Colorato». Muro Coloratoera il nome di una fattoria dove vivevano tantissimi animali. Muro Colorato era un posto tranquillo. Alla mattina tutti si alzavano, facevano la pipì, facevano colazione e si lavavano i denti. Poi i grandi andavano a lavorare, mentre i piccoli andavano all’asilo. Ma un giorno, all’improvviso, una mucca sentì un sibilo. Si voltò di scatto e vide un grosso serpentaccio che, strisciando nell’erba, si stava avvicinando a Muro Colorato. Gli animali di Muro Colorato sapevano che non ci si può fidare dei serpenti.Il pericolo era imminente. Nessuno amava i serpenti e così tutti gli animali della fattoria si prepararono per difendere Muro Colorato...

Musical

Al teatro Dehon, domenica 11 febbraio, in scena B.L.U.E. – il musical completamente improvvisato. Uno spettacolo in cui i Bugiardini, una delle più note compagnie di improvvisazione teatrale in Italia, e i musicisti che li accompagnano dal vivo trasformano i suggerimenti del pubblico in un musical. Ogni sera viene chiesto al pubblico di suggerire un luogo dove ambientare il musical, e il titolo del musical che vogliono vedere: ogni cosa sarà creata sul momento o, come dicono gli anglosassoni, «out of the blue».

Beatles vs Rolling Stones

Al Cortile Cafè, le due band più influenti e famose di sempre in un unico concerto. Beatles vs Rolling Stones. Nei panni dei Fab Four ci saranno i The Menlove la Beatles tribute band che ha calcato i più grossi palchi d’Italia e che vi farà calare nell’atmosfera della Beatle mania!! I Rolling Stones saranno suonati con la grinta blues rock che li contraddistingue dagli All Down The Line. Non sarà una vera battaglia ma una serata in cui si alterneranno le melodie dei Beatles con i sound del delta dei Rolling Stones.

Sport e divertimento

Al Centro Universitario Sportivo Record, «Spada Laser – Bologna Awakness». Un'arma di fantasia, un vero sport! Come impugneresti e combatteresti con una lama senza peso, capace di tagliare senza sforzo? L'evento Awakens è uno speciale workshop intensivo di due giorni, in cui i Maestri ed i Tecnici LudoSport mettono a disposizione la loro esperienza in sessioni divulgative durante le quali i partecipanti potranno sperimentare divertendosi le tecniche di differenti stili di combattimento sviluppati per la spada laser.