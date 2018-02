Eventi a Bologna, 7 cose da fare mercoledì 7 febbraio

BOLOGNA – Goran Bregovic in città, spettacolo, libri e cinema. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti della serata.



Musica a teatro

Al Teatro Duse, Filmusic, «Orchestra Senzaspine». Dopo il tutto esaurito dello scorso anno, torna il concerto che porta a teatro le emozioni del grande cinema, con una selezione delle colonne sonore più suggestive di tutti i tempi, dall'Europa all'oltreoceano. Filmusic, un concerto in pieno stile Senzaspine in cui, oltre alle note, sono protagonisti supereroi e forze del male, tra duelli e storie immortali.

Concerti

All'Auditorium Teatro Manzoni, Goran Begovic in concerto. Cinque anni dopo l’album «Champagne for Gypsies», Goran Bregovic torna con una nuova produzione incentrata sul tema della diversità religiosa e della coesistenza pacifica: «Three Letters from Sarajevo». In concerto Goran Bregovic sarà accompagnato dalla Wedding and Funeral Orchestra, 19 elementi.

Cinema

Accolto con successo alla Festa del Cinema di Roma del novembre scorso, il film di Elisabetta Lodoli riprende il suo percorso a Bologna, con una proiezione speciale mercoledì 7 febbraio alle 19, negli spazi del Mast.Auditorium. Dopo la proiezione, il direttore della Cineteca di Bologna Gian Luca Farinelli modera il dibattito con lo scrittore Paolo Di Paolo, la regista Elisabetta Lodoli, lo psicologo del Centro LDV (Liberiamoci dalla Violenza) dell'Azienda USL di Modena Giorgio Penuti, la presidente della Commissione Senato d'Indagine sul femminicidio Francesca Puglisi e lo psicanalista Massimo Recalcati.

Musica live

Riccardo Cesari porta al Bravo Caffè il concerto di presentazione dell'album «Dove eravamo rimasti». Accompagnato da una band di musicisti d'eccellenza e con la partecipazione di tanti amici, vi aspetta una serata sorprendente! Per info e prenotazioni : 051-266112 - www.bravocaffe.it

Musica classica

Al Mercato Sonato, alle 20.30, «Baroque à la coque» in «Di Natur'imitatori». «Baroque à la coque» nasce per dare voce ai giovani nel campo della musica barocca. In questa serata esplorerà il mondo della natura e degli animali dipinto e narrato dai più noti compositori dell'epoca barocca. Sul palco strumenti ad arco, fiati, continuo e percussioni per rievocare i richiami di uccelli, le campagne italiane, lo sciabordio del Tamigi: fatevi incantare dalla musica del paesaggio in un viaggio nell'Europa del Seicento e Settecento, accompagnati da Lully, Vivaldi, Rameau, Händel e Bach. Dalle 19.30: Aperitivo con Cucinotto, progetto itinerante di cucina sostenibile.

Libri

Torna Gianluca Morozzi, insieme a Lorenzo Lerry Arabia, per presentare Skiantos (Goodfellas edizioni). Ne parlano con Oderso Rubini e Dandy Bestia, alle 19, alla Confraternita dell'Uva. Una sera di novembre del 1977, un manipolo di musicisti si riunisce per compiere il folle esperimento di registrare un disco in una sera. Non ci sono canzoni pronte e molti non si conoscono neppure tra di loro, eppure il miracolo riesce. Sarà il primo album degli Skiantos. Quarant'anni dopo, questo libro celebra le gesta, le canzoni e l'influenza culturale di un gruppo dalla storia unica e irripetibile.

Cantautrici

All'Off, dalle 20.30, il concerto di Crista, cantautrice romagnola, nata tra le pecore nere e le galline della bassa Romagna, sexy ed esaurita come non mai, porta sul palco storie ed immaginari collettivi raccontati con uno stile che miscela pop, rock, punk, passando dalla musica d'autore, con l’intimismo e la sfrontatezza di chi non ha nulla da perdere.