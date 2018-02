Rubano una ruspa per abbattere le casse di benzinaio e rubare il denaro

BOLOGNA - Con una pala meccanica rubata poco prima in una cava a Castenaso, nel Bolognese, hanno abbattuto due colonnine della cassa automatica self-service di un benzinaio su via San Vitale, a Budrio. E' successo verso le 4:00 della scorsa notte e sull'episodio indagano i carabinieri. I responsabili del furto sono fuggiti portando via il denaro contante e, per ostacolare gli inseguitori, hanno depositato sulla carreggiata materiale legnoso e ferroso.

Probabilmente gli stessi ladri avevano tentato di rubare dal cantiere anche un escavatore, ma non sono riusciti ad attraversare il torrente Idice e hanno abbandonato il mezzo meccanico. Per recuperarlo, sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco, che lo hanno portato a riva.