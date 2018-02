Amazon, sul bracciale elettronico speculazioni fuorvianti. Di Maio: «colpa del jobs act»

PIACENZA - «Le speculazioni riguardo l'utilizzo di questo brevetto sono fuorvianti». Lo precisano da Amazon, tornando sul tema dei braccialetti elettronico per 'controllare' i dipendenti

«Ogni giorno, in aziende in tutto il mondo, i dipendenti utilizzano scanner palmari per il controllo dell'inventario e per spedire gli ordini. Questa idea, se e quando dovesse essere implementata in futuro – spiega l'azienda – verrà fatta nel pieno rispetto delle leggi e delle norme, con il solo obiettivo di migliorare il lavoro di ogni giorno dei nostri dipendenti nei centri di distribuzione».

«Muovendo le attrezzature verso i polsi dei dipendenti, le mani vengono liberate dall'utilizzo degli scanner e gli occhi non devono più guardare lo schermo – prosegue Amazon – Tutte le tecnologie che abbiamo implementato fino a oggi hanno contribuito al miglioramento delle condizioni di lavoro nei nostri centri di distribuzione». Dall'azienda, dopo l'incontro con Poletti si dicono «felici di collaborare con le istituzioni e fornire le informazioni necessarie riguardo le nostre attività in Italia».

Colpa del Jobs Act, per Di Maio

«Se in Italia si possono mettere dispositivi sui lavoratori per controllarli è grazie al Jobs act e leggo agenzie del PD che dicono 'che ne dice Di Maio'. Io sono contro quel provvedimento che permette ad aziende anche partecipate dallo Stato di mettere chip nelle scarpe dei lavoratori o i braccialetti controllare i dipendenti. E' incredibile che il PD che ha fatto la legge per mettere addosso i trasponder addosso agli esseri umani che adesso critichi Amazon». Lo dice il candidato premier M5S Luigi Di Maio sui braccialetti brevettati da Amazon per i dipendenti.