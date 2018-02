Continua la preziosa attività della scuola in corsia del Rizzoli per i ragazzi malati

BOLOGNA - Conciliare due diritti fondamentali, alla salute e allo studio. All'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna lo fanno da vent'anni, da quando è nata la prima scuola superiore all'interno di un ospedale italiano. Ieri un convegno si è tenuto nell'ala monumentale del Rizzoli per celebrare questa esperienza, raccontando la nascita del progetto e le prospettive attuali di inclusione scolastica, attraverso le voci dei protagonisti di allora e di adesso: gli insegnanti, gli studenti, i genitori, infermieri e medici, insieme agli attori istituzionali che hanno reso possibile tutto.

Nata nel 1997 da un accordo tra l'Istituto Ortopedico, il Provveditorato agli studi di Bologna (oggi Ufficio scolastico regionale) e l'Associazione per lo studio e la cura dei tumori delle ossa e dei tessuti molli, la scuola superiore e diventata un'abitudine in reparto. Il che significa, per ragazzi affetti da gravi patologie e quindi costretti a stare lontani dai banchi per periodi molto lunghi, non perdere l'anno.