Amazon, bracciali intelligenti per monitorare i dipendenti

PIACENZA - Ottimizzare il lavoro nei magazzini in cui si evadono gli ordini online con braccialetti 'intelligenti' per i dipendenti in grado di monitorarne le attività: è l'idea brevettata da Amazon per velocizzare le operazioni di consegna. Lo riporta il sito GeekWire.

Trai rappresentanti dei lavoratori del magazzino di Castel San Giovanni c'è preoccupazione. «Tutto sta nella cornice che denunciamo da tempo, di un controllo assoluto», commenta Fiorenzo Molinari, Filcams-Cgil. «Con i braccialetti – prosegue - diventa veramente angosciante: va a ledere il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e dipendente, alla base del lavoro subordinato in Italia».

«Non rilasciamo commenti relativamente ai brevetti. In Amazon siamo attenti a garantire un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo. La sicurezza e il benessere dei nostri dipendenti sono la nostra priorità», è la dichiarazione diffusa dal colosso dell'e-commerce.