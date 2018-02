Meteo in Emilia Romagna, vento e pioggia in arrivo

BOLOGNA - Venti forti e piogge previste per le prossime oggi in Emilia-Romagna. La protezione civile ha infatti diffuso un'allerta gialla per vento su gran parte del crinale appenninico della regione e arancione per la collina emiliana orientale, per quella romagnola e per la pianura romagnola. L'allerta è scattata dalla mezzanotte dell'1 febbraio per 24 ore, poi la situazione dovrebbe restare stazionaria.

L'avvicinarsi di una perturbazione determinerà l'afflusso di intense correnti sud occidentali con ventilazione in forte intensificazione e precipitazioni diffuse sull'intero territori. Sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) sulle sottozone di crinale appenninico e sulle sottozone collinari centro-orientali. Sono previsti venti forti (50-61 Km/h) sulle sottozone collinari occidentali. Precipitazioni moderate sull'Appennino. Si segnalano inoltre precipitazioni moderate suls ettore appenninico centro occidentale, neve oltre i 1.300 metri.