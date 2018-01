Eventi a Bologna, 7 cose da fare mercoledì 31 gennaio

BOLOGNA – La Pfm in città, i concerti nei locali, gli spettacoli a teatro e molto altro. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti della serata bolognese.

Musica live

Al Teatro Duse, in concerto la Premiata Forneria Marconi. Pfm Premiata Forneria Marconi è un gruppo musicale molto eclettico ed esuberante, con uno stile distintivo che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un’unica entità affascinante. Nata discograficamente nel 1971, la band ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale, entrando nel 1973 nella classifica di Billboard. Dal Giappone agli Usa, dalla Korea alla Gran Bretagna, dal Canada al Mexico, ovunque PFM è accolta come masterpiece del rock d'autore.

Musica nei locali

Mercoledì 31 gennaio, «Paolo Doesn't Play With Us» al Moustache. Due splendide e virtuose ragazze, Giulia Meci e Matu Maini, accompagnate da ukulele, mandolino e banjo, saranno protagoniste della serata proponendoci un progetto originale e intimo che spazia dal folk-rock al grunge.

Arte

A Maison Ventidue «Homme/Food Homeless» di Marcello Martinez Vega è il progetto espositivo presentato a Palazzo Mora a Venezia per la collettiva Personal Structures, evento collaterale ufficiale della Biennale di Venezia 2017 organizzata dalla GAA Foundation. Le opere viaggeranno da questa cornice istituzionale alle mura domestiche di Maison Ventidue, casa e residenza artistica a Bologna, interpretandone sensibilmente lo spazio. Le opere in mostra sono una riflessione complessa e sfaccettata del significato di identità, concetto analizzato nei suoi aspetti economici, sociologici e culturali. Marcello Martinez Vega analizza simbolicamente le dinamiche politiche e sociali che attraversano e spesso sconvolgono la nostra epoca, declinando le opere in forme e strutture, potenti ed emiche. Cinque installazioni costelleranno lo spazio espositivo di Maison Ventidue animandolo e abitandolo di significati e tomemici e contemporanei, habitat e ship / spazio e memoria.

Musica in Piazza

Il 31 gennaio Winter Village vi aspetta per il secondo appuntamento musicale in Piazza Verdi in collaborazione con Efesto: Gig in the Box, mini live in formato compatto ed elevato per vivere la musica in Piazza Verdi come non l'avete mai fatto prima.

Concerti

Al Bravo Caffè, in concerto Chiara Civello, in una formazione totalmente nuova per il nuovo album Eclipse prodotto da Marc Collin dei Nouvelle Vague. Accompagnandosi al piano e alla chitarra con i musicisti Seby Burgio alle tastiere-synth e Federico Scettri alla batteria ed elettronica Chiara Civello presenterà un repertorio che spazia dal nuovo album alle canzoni più rappresentative del suo intrigante percorso musicale con arrangiamenti aperti,improvvisazioni, atmosfere cinematiche e libertà assolute fino a picchi di psichedelia e rarefazione: dal nulla al tutto, dall'ombra al sole accecante, passando dal controluce.

Mostre

A Palazzo Pepoli, «Scart il lato bello e l'utile del rifiuto». Una mostra del Gruppo Hera a cura di Maurizio Giani, con la collaborazione delle Accademie di Belle Arti di Bologna e Firenze e del Polo Museale Emilia Romagna-Pinacoteca Nazionale di Bologna. L’esposizione è composta da un originale Pinocchio alto 5 metri, ottenuto con migliaia di pezzi scartati di piccoli pinocchietti in legno e dall'installazione «Business Wo/men»: 14 figure al vero di uomini e donne d’affari che camminano tra i visitatori della mostra. Ogni statua è realizzata con materiali di recupero, per sensibilizzare i visitatori alla sostenibilità ambientale, al riuso e al riciclo, in continuità con l’impegno del Gruppo Hera sul fronte dell’economia circolare.

Libri

Mercoledì 31 gennaio alle 18 alla Trame Libreria Bookshop Emidio Clementi presenta «L'amante imperfetto» (Playground). Ne parlerà con la scrittrice Grazia Verasani, e condurrà le danze il critico e poeta Sergio Rotino. L’incontro fa parte degli eventi Rcdc Viva, per raccontarci la nascita di una prossima radio, collettore di musica, cultura e persone. La scoperta in gioventù di alcune foto pornografiche amatoriali in cui il padre partecipa a un'orgia di provincia è il terreno sul quale germoglia l'educazione sentimentale del protagonista-narratore, da una parte tormentato dal terrore di essere una femminuccia (biondo e delicato, con un fisico non virile) e dall'altra travolto da un desiderio erotico (e di conferma della propria virilità) insaziabile che si traduce in una promiscuità compulsiva praticata in club prive e locali per scambisti. Il ricordo di quella smania erotica, con il suo carico di mistero, si riproporrà con forza quando, non più giovane e ormai padre di famiglia, verrà a sapere di un insignificante tradimento sentimentale da parte della moglie: un semplice e innocuo bacio con uno sconosciuto. A quel punto e inaspettatamente crolla: la moglie e il suo tradimento diventano un'ossessione che lo fiacca e abbatte, rimettendo in discussione l'intera cornice della sua vita, così faticosamente costruita, e trasformandolo di nuovo nella femminuccia di quando era un adolescente insicuro.