Prorogata la mostra sugli artisti Rivoluzionari del '900

BOLOGNA - Slitta di due settimane, al 25 febbraio, la chiusura della mostra sui 'Rivoluzionari del '900', allestita a Palazzo Albergati a Bologna dal 16 ottobre scorso. L'esposizione è dedicata ai nomi dell'arte che hanno rivoluzionato il Novecento: Duchamp, Magritte, Dalì, Ernst, Tanguy, Man Ray, Calder, Picabia e molti altri, per raccontare un periodo di creatività geniale e straordinaria.

La determinazione a rivoluzionare l'arte, a rompere con il passato e inventare un mondo nuovo, è raccontata con ricchezza narrativa: sono 180 le opere provenienti dall'Israel Museum di Gerusalemme, che ha svuotato oltre mille metri quadrati di percorso espositivo mettendo a disposizione le proprie collezioni. L'allestimento è dell'architetto Oscar Tusquets Blanca, che ha ricostruito la sala di Mae West di Dalì e l'installazione 1,200 Sacks of Coal ideata da Duchamp per l'Exposition Internationale du Surréalisme del 1938. La mostra è curata da Adina Kamien-Kazhdan, Senior Curator of Modern Art at The Israel Museum.