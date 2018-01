Eventi a Bologna, 9 cose da fare il 27 e il 28 gennaio

BOLOGNA – Musica dal vivo, appuntamenti a teatro, mostre ed eventi per i più piccoli. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti del fine settimana.

Musica live

Sabato 27 Gennaio alle 21.30 al Teatro Arena del Sole di Bologna, appuntamento con il concerto tributo ai Pink Floyd dei Sound Project. E’ il ritorno a gran richiesta della Tribute Band riminese in Emilia, dopo il tutto esaurito dello spettacolo 2017. La continua ricerca e lo studio del mondo Floydiano hanno permesso alla band di evolvere ulteriormente il proprio repertorio ed il proprio spettacolo, presentando uno show rinnovato nelle luci e negli effetti scenici, rendendolo ancora più fedele ai live dei Pink Floyd. «Waiting for roger…» è il titolo del concerto e sarà una sorta di introduzione agli attesi concerti italiani della prossima primavera del grande genio dei Pink Floyd. Una cura particolare viene riservata alla ricerca fedele dei suoni, eseguiti tutti dal vivo e senza basi pre registrate, qualità fondamentale per la riproduzione delle magiche atmosfere che avvolgono i concerti dei Pink Floyd.

Concerti

Al Bravo Caffè, in concerto la cantante Marina Santelli, corista di Mario Biondi, vincitrice del premio «In Recognition of Outstanding Musicianship» al Berklee Summer School at Umbria Jazz Clinics 2010 e con all'attivo una partecipazione al Montreux jazz festival nel 2011 e 2012 - viene accompagnata in questa serata soul-blues, che non disdegna incursioni nel funk, da Pippo Guarnera - uno dei più grandi hammondisti in Italia e tra i primi in Europa, con alle spalle importanti esperienze (tra cui spicca quella con I Napoli Centrale al fianco di James Senese) - Nicola Peruch - interminabile la lista delle collaborazioni con i più bei nomi del pop italiano: Zucchero (di cui è l'attuale tastierista), Eros Ramazzotti, Cesare Cremonini, Tiziano Ferro e dalla drum machine Matteo Monti.

Arte

Dal 27 gennaio all’11 febbraio, in occasione di Artefiera Bologna e Art City White Night, la Galleria Bottegantica accoglie nei suoi spazi espositivi di via D’Azeglio 96/A, la retrospettiva dedicata a Bruno Bani, artista milanese, tra i più originali interpreti della pittura analitica contemporanea. La mostra, «I fondamenti della realtà», curata da Enzo Savoia e Giada Forte, si propone di indagare le tappe creative di Bruno Bani nel suo processo di formulazione degli elementi costitutivi della realtà: la matematica e la logica. L’esposizione è uno degli appuntamenti di Lab / Contemporary, il progetto attraverso il quale Bottegantica si apre all’arte contemporanea. In questo dialogo, lo spettatore viene invitato a indagare lo spazio, termine elementare per ogni evoluzione. Attraverso un piano e poche linee sinuose e circolari, Bruno Bani crea un microcosmo dove tutto diviene tangibile e finito, nel quale la complessità si trasforma in essenzialità.

Performance

Sabato 27 gennaio alle 22 Xing presenta a Raum Splendor Solis, il nuovo progetto performativo di Isabella Mongelli, presentato per la prima volta al pubblico a conclusione di una residenza a Raum. «Splendor Solis» è un esercizio spirituale, un viaggio allegorico senza simbologia, in cui la parola guida ad una visione costante su di un orizzonte soleggiato con variazioni cromatiche. Il Barocco, come atto formale e 'sensazionale' (ossia che appartiene ai sensi), è il campo di azione di questo studio che, attingendo all’universo della piega di Gilles Deleuze e al Sun Theatre di Michael Taussig, si esprime sulla scena attraverso una successione di miniature non-sense. C’è un salotto barocco con un padrone di casa e degli ospiti da intrattenere con apparizioni, collezioni di aneddoti e divinazioni. C’è la ricerca del vero, l’orizzontale e il verticale che si incontrano nel punto piega, l’auspicio, alcuni coccodrilli, dei sogni, un certo global meltdown e altro ancora.

Mostre

Alla Galleria B4, la mostra «La settima luna». Emerge nelle opere in mostra una danza che conduce ad un sogno ed il rischio è perdersi nell’infinito, come un tunnel nella nebbia della City. Una città tinteggiata di luce in cui gli scenari si fanno potenza, tra caos e solitudine. Contraddizioni armoniche che tra gli archi tratteggiano un continuum tra modernità e storia, presente e passato. Realtà che si mescola nell’incanto di una comunità globale, che sa ancora sorridere e piangere, come se tornassimo bambini con gli occhi rapiti dalla «settima luna». Alessandro Salvatore

Danza

Al Teatro Celebrazioni in scena i Sonics con «Toren». I Sonics tornano a teatro con «Toren», uno spettacolo ricco di nuove sperimentazioni sceniche e acrobatiche. «Toren» è un vero e proprio inno al colore, simbolo di felicità, passione e speranza. Sul palco la storia di un uomo che, inconsapevolmente intrappolato nella propria routine, vive una vita in bianco e nero. Un giorno però qualcosa sconvolgerà il suo triste equilibro e l'uomo scivolerà in un mondo dai mille colori.

Cinema

Al Centro di ricerca musicale - Teatro San Leonardo, domenica 28 gennaio, alle 18, incontro con Mark Kidel. Un documentarista e scrittore specializzato nelle arti visive e performative il cui lavoro più recente, Becoming Cary Grant (presentato a Cannes 2017) ha ottenuto una vasta eco internazionale. La rassegna «Voci dall’aldilà» prodotta da AngelicA, ha già presentato negli anni scorsi due suoi documentari, Something Rich And Strange – Portrait Of Contemporary Composer Iannis Xenakis e Ravi Shankar: Between Two Worlds. Quest’anno, in occasione del 73° compleanno di Robert Wyatt e dell’edizione 2018 di Art City Bologna, AngelicA – Centro di Ricerca Musicale in coproduzione con la Cineteca, ha invitato il regista a presentare tre suoi altri film, due dei quali tradotti appositamente e in prima nazionale: Free Will and Testament: The Robert Wyatt Story e due dei suoi titoli dedicati a celeberrimi artisti visivi, Balthus the Painter abbinato a Bill Viola: The Eye of the Heart. Entrambe le proiezioni verranno introdotte dal regista Mark Kidel assieme al curatore Walter Rovere.

Per i più piccoli

Al Teatro Testoni Ragazzi, in scena «I colori dell'acqua».Uno degli spettacoli della compagnia per i piccoli che ha girato il mondo, e che dopo centinaia di repliche torna in questa stagione con un riallestimento e un nuovo giovane cast. Due cercatori d’acqua: mestoli e brocche nelle mani, alla ricerca di acqua e di colori. Il giallo del grano, il rosso dei pomodori, il viola dei fiori… I due protagonisti ci accompagnano alla scoperta dell’arcobaleno terreno composto dagli elementi della natura. Uno spettacolo che parla ai bambini di elementi semplici, naturalmente belli. Un gioco di colori per conoscere tutte le sfumature del mondo. Sabato 27 gennaio alle 16.30, domenica 28 gennaio alle 10.30 e alle 17.

Ragazzi a teatro

Domenica 28 gennaio, alle 16.30 al Teatro Testoni Ragazzi, in scena «Giannino e la pietra nella minestra». Due narratori e una fisarmonica raccontano la storia di Giannino, bambino nato in città e poco avvezzo alla vita agreste. Abituato ad essere circondato da giochi elettronici, TV, computer e play station, le vacanze in campagna dai nonni si rivelano presto un’avventura difficile da superare. Senza televisione ma con la voce del nonno che racconta, senza merendine confezionate ma con i frutti dell’orto, senza film terrificanti ma con uno spaventapasseri extraterrestre e una nonna che cucina minestre di verdura con i sassi… sembra davvero difficile sopravvivere. Una scoperta del mondo reale che rivela, agli occhi di un bambino, la bellezza dell’affetto e la bontà di un minestrone cucinato con una pietra veramente magica.