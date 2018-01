Studente deruba l'insegnante durante la ricreazione

REGGIO EMILIA - Uno studente di 18 anni è stato denunciato per furto dai carabinieri di Correggio (Reggio Emilia). Secondo la denuncia, durante la ricreazione, approfittando dell'assenza dell'insegnante e dei compagni di classe, avrebbe infilato le mani nelle tasche della giacca dell'insegnante e prelevato una delle due banconote da 50 euro contenute nel suo portafogli, riponendolo poi nella giacca.

Al termine delle lezioni il professore, resosi conto di essere stato derubato, ha contattato il rappresentante di classe degli studenti invitandolo a informare i compagni dell'accaduto. A quel punto il giovane, pur dichiarandosi estraneo al furto, ha restituito per conto della classe e a parziale risarcimento, 30 euro, dichiarandosi disponibile a versare i 20 euro mancanti, per evitare una denuncia collettiva. Sentito poi dai carabinieri, assieme ad altri studenti, lo stesso 18enne, incalzato dalle domande dei militari ha ammesso le proprie responsabilità dicendosi pentito per il gesto.