Musica: 'Reloaded' è VI album dell'artista bolognese Bonaveri

BOLOGNA - Anticipato due mesi fa dall'inedito 'Le piccole vite', venerdì 26 gennaio esce 'Reloaded', nuovo album del cantautore bolognese Bonaveri, prodotto da Maurizio Biancani per Fonoprint. Un disco di brani rivisitati (18) che sono il punto di arrivo in 14 anni di musica e un trampolino per proseguire questo unico, lungo, concept che raccoglie tutti i pensieri dell'artista durante la sua quotidianità.

L'album sarà presentato dal vivo il 15 febbraio al teatro Fanin di San Giovanni in Persiceto (Bologna) e il 21 febbraio al teatro Leonardo di Milano. Per l'artista è in programma anche un lavoro teatrale prodotto da Fonoprint Bologna, per la regia di Daniele Sala e la scrittura di Monica Faggiani, oltre all'attività concertistica tra primavera ed estate. Bonaveri, classe 1968, ha all'attivo altri cinque album e collaborazioni con Lucio Dalla, Beppe Quirici, Ellade Bandini, Marco Fadda e numerosi musicisti di fama internazionale.