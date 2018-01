Eventi a Bologna, 7 cose da fare giovedì 25 gennaio

BOLOGNA – Teatro, musica, cinema e libri. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti della serata bolognese.

A teatro

Al Teatro Dehon, in scena «La vostra cara Emily», tratto dalle lettere e dalle poesie di Emily Dickinson. Con questo spettacolo si vuole rendere omaggio alla figura di Emily Dickinson, traendo spunto dalla materia drammaturgica posta tra le righe delle sue numerose lettere che, con le poesie, sono l'altro aspetto, complementare, del suo comunicare con l'esterno. In scena due personaggi: Emily - che tra ricordi e fantasmi del passato recita la sue personale 'death scene' - e un personaggio un po' misterioso dal cui violino scaturisce una musica che è, al tempo stesso, commento e spunto per rinnovare nel ricordo incontri, sensazioni, visioni: spaziando da Bach al folk irlandese, la musica amplifica l' impatto emotivo già presente nella scrittura.

Spettacolo

Al Teatro Duse, in scena «Serendipity, Memorie di una donna difettosa». Serena Dandini approda a teatro con un’opera buffa che mescola il reading alla musica, distrurbata dagli interventi comici di Germana Pasquero. Tutto ha inizio da una semplice domanda di pensione che la protagonista ingenuamente pensa di poter ottenere dopo anni di onorata carriera. Ma l’insano desiderio si scontra con l’implacabile Legge Fornero. Una serata atipica, un happening sgangherato che si snoda tra comicità irriverente e riflessioni semi-serie, ma anche serissime, sul destino del genere femminile nel nostro paese.

Mico – Musica Insieme Contemporanea

La 13ma edizione di MICO – Musica Insieme Contemporanea si fa vetrina delle più interessanti espressioni dell’oggi, con prime esecuzioni assolute affidate a specialisti riconosciuti. Tre gli appuntamenti in programma da gennaio a marzo, all'Oratorio San Filippo Neri. Il 25 gennaio, L'aria della libertà. L’Italia di Piero Calamandrei di Nino Criscenti e Tomaso Montanari con Tomaso Montanari, Luca Cipriano clarinetto, Francesco Peverini violino, Valeriano Taddeo violoncello, Marco Scolastra pianoforte. Musiche di Hindemith, Stravinskij, Messiaen, Casella, Sostakovic, Castelnuovo-Tedesco.

Libri

All'Off, alle 19.30 la presentazione di «In viaggio con Lloid». Fareste mai a meno di un amico che sa sempre dire la cosa giusta al momento giusto? Certo che no. È per questo che, quando il Destino ci dà un appuntamento, tutti vorremmo portarci dietro un maggiordomo come Lloyd: immaginario ma di rara concretezza, capace con una sola battuta di fugare i dubbi che assillano il suo sir. Ma che fare se il Destino ci convoca all’improvviso e non abbiamo il tempo di invitare il nostro Lloyd? Poco male, suggerisce Simone Tempia in questo romanzo: un maggiordomo immaginario può parlare attraverso lettere, telegrammi, telefonate e messaggi nella bottiglia. Perché se è vero che alcuni viaggi vanno fatti da soli, è altrettanto vero che non si può partire senza mettere in valigia l’indispensabile. E per sir e i suoi tanti lettori le parole di Lloyd sono un bagaglio di cui non si può fare a meno. Alla presentazione del volume saranno presenti: Simone Tempia, autore Gianluca Folì, illustrazioni.

Commedia

Al teatro Alemanni, alle 21, in scena «Ti posso spiegare». Marito e moglie, vent’anni insieme, senza sbavature, senza incertezze…Tutto sembrerebbe filare liscio, tra i binari della consuetudine, di una monotona monogamia… fino a quando compare… un’altra donna! Ma non una qualsiasi: è una donna giovane, affascinante, straniera. Ma soprattutto compare… nel loro letto matrimoniale! «Cara, non è come credi… giuro, ti posso spiegare!» E’ da qui che comincia la nostra storia, fatta di un presente inspiegabile e di un passato prossimo abbastanza confuso, e tra un flash back illuminante e un «non ricordo» divertente, tra una risata e una riflessione, la matassa pian piano si dipana, lasciando agli spettatori la possibilità di valutare se è preferibile la cruda realtà o una magica illusione



Cinema

Al Cinema Odeon, in occasione della Giornata della Memoria, il 25, 26 e 27 gennaio, arriva in sala «Gli invisibili» di Claus Räfle, un film che fa luce su alcuni degli aspetti meno conosciuti relativi alla Shoah. Un'incredibile e commovente storia vera di coraggio e speranza, per raccontare la resistenza degli ebrei durante il nazismo. Tra testimonianze di sopravvissuti e ricostruzione storica il film racconta la Berlino del 1943. Il regime nazista ha ufficialmente dichiarato la capitale del Reich libera dagli ebrei. Tuttavia alcuni di loro sono riusciti in un’impresa apparentemente impossibile: sono diventati 'invisibili' agli occhi delle autorità. Tra questi Cioma, Hanni, Eugen e Ruth, quattro giovani coraggiosi troppo attaccati alla vita per lasciarsi andare ad un triste destino.

Ragazzi a teatro

Al Teatro Testoni Ragazzi, giovedì 25 gennaio, alle 21 in scena «La Battaglia dei Pedali». Gino Bartali nel 2013 è stato riconosciuto come «Giusto tra le Nazioni» per il suo impegno come corriere durante l’occupazione tedesca: il ciclista, nascondendo documenti falsi per gli ebrei nella canna e nel sellino della sua bicicletta, salvò ottocento persone dalla deportazione nei lager. Tre giovani attori raccontano in modo ironico, poetico e a volte commovente i sogni e le imprese di «Ginettaccio» che incantò l’Italia con la sua bicicletta. Una vita disseminata da salite, scelte difficili e vittorie conquistate con grande fatica, vissuta attraversando guerra e pericoli. Una vita vissuta controvento, tenendo segrete fino alla morte le sue imprese più grandi. Un invito alla fatica e al coraggio per le nuove generazioni.