Quattro rapine a mano armata in 4 negozi a Bologna, identificato dalla Polizia

BOLOGNA - Quattro rapine a mano armata in altrettanti negozi di Bologna: di questo è accusato Vincenzo De Leonardis, originario di Brindisi e da tempo residente in Emilia, nei confronti del quale il Gip di Bologna Franco Raffa, su richiesta del Pm Gabriella Tavano, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dalla squadra mobile brindisina, su indicazione di quella bolognese.

L'indagine della Polizia ha ricostruito le responsabilità dell'arrestato per i 'colpi' del 18 aprile, 26, 28 e 30 maggio 2016 al NaturaSì di via Po, al Bimbostore di via Larga, al supermercato Metà di via Irnerio e alla farmacia Cirenaica di via Bentivogli. Casco integrale in testa, De Leonardis ha minacciato i presenti con una pistola semiautomatica Beretta calibro 9 e si è fatto consegnare in tutto circa 5.000 euro. Lo hanno incastratole descrizioni dei testimoni e i filmati di videosorveglianza. In una perquisizione è stata anche trovata l'arma. Ora è in carcere a Brindisi.