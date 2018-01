Lo stupratore è stato assolto per 'vizio di mente'

BOLOGNA - E' stato assolto perché all'epoca era incapace di intendere e di volere il 38enne Giacomo Oldrati, accusato di aver violentato e picchiato quattro ragazze, tutte amiche, di cui due si sono costituite parte civile.

Oldrati, milanese, venne arrestato nel novembre del 2012 a Bologna, dove viveva, ed era seguito da tempo dai servizi sociali. Il tribunale ha comunque stabilito per il 38enne un anno di libertà vigilata (era già sottoposto a questa misura di sicurezza), «previo riesame del profilo della pericolosità sociale», intimando di attenersi a tutte «le prescrizioni di natura terapeutica contenute nel programma di riabilitazione». La Procura aveva chiesto l'assoluzione perché incapace di intendere e di volere (come stabilito anche da tre perizie). Le indagini avevano ricostruito che in episodi differenti l'uomo si era accanito sull'ex fidanzata, su due coinquiline di lei e anche su una loro amica. Secondo l'accusa avrebbe utilizzato una sostanza tossica ricavata dai funghi del corallo per drogarle.