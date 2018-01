E' online il nuovo portale della Regione Emilia-Romagna dedicato alla cultura

ROMA - Una realtà culturale che conta 193 teatri, di cui 77 storici ancora attivi, 540 musei e 1.300 biblioteche di enti locali, 432 sale cinematografiche, circa 8.000 imprese culturali, 16.548 rappresentazioni dal vivo nel 2016. E' la realtà culturale dell'Emilia-Romagna, tra le prime in Italia, che il nuovo portale della Regione, ERCreativa (EmiliaRomagnaCreativa), da oggi online, vuole raccontare e valorizzare, unitamente alle politiche e alle attività dell'Assessorato alla Cultura.

La presentazione

Il portale lo ha presentato questa mattina nella sede della Regione l'assessore regionale alla Cultura Massimo Mezzetti. «ERCreativa è un portale unico nel suo genere – ha detto l'assessore – ha un carattere istituzionale senza averne i tratti. Ha modalità intuitive e induttive nella ricerca degli eventi che compongono la straordinaria offerta culturale di questa regione, con una grafica accattivante e moderna. Il portale si rivolge al grande pubblico ma anche agli operatori del settore che qui potranno trovare informazioni su bandi, leggi e finanziamenti».

Una proposta culturale

«La proposta culturale dell'ER si presenta ricca anche grazie all'impegno della Giunta regionale in questa legislatura, che ha portato al raddoppio delle risorse disponibili e che ha già prodotto le leggi sul cinema e sulla memoria e che nelle prossime settimane varerà anche quella sulla musica». «Un quadro - ha aggiunto Mezzetti - che conferma un dato di forza, nella presenza di un sistema culturale policentrico diffuso, e di debolezza: non siamo finora riusciti a ergere a sistema unitario, con un proprio brand. In questo Anno internazionale del Patrimonio europeo lavoreremo per raggiungere questo traguardo supportati da una campagna di sensibilizzazione EnERgie Diffusa - Emilia-Romagna un patrimonio di culture e umanità che avrà un suo logo (in fase di realizzazione) e culminerà nella Settimana della cultura dal 7 al 14 ottobre sulla valorizzazione e promozione del sistema culturale regionale».

Cosa troviamo online

Il portale, che si apre con una home page sostenuta da un potente e innovativo motore di ricerca, organizza e ordina i contenuti in siti tematici: Cinema, Spettacolo, Arte e Mostre, Letture, Memoria del '900 (gli ultimi tre in fase di realizzazione), a cui si abbina la banca dati degli appuntamenti culturali in regione, 'lo storico' Cartellone che da oggi cambia totalmente veste grafica e amplia la sua struttura. Poi spazio alla sezione multimediale con RadioEmiliaRomagna, la radio web dalla programmazione culturale, Magazzini Sonori, il portale regionale della musica che contiene oltre 12mila file e un canale video dedicato a ERCreativa su Youtube. Di particolare rilevanza la parte dedicata ai social media: declinata all'interno di ogni canale tematico attraverso un social wall che comprende Facebook e Twitter e che oltre a dar conto dell'attività regionale, con post giornalieri, accoglie una scelta dai social delle principali realtà di ogni settore, curata dalla redazione, offrendo un colpo d'occhio complessivo sulle attività culturali del territorio. Il progetto è stato realizzato in modalità responsive, quindi adattabile a ogni device.

Molti canali tematici

Ogni canale tematico è organizzato per rispondere alle esigenze degli operatori, (nel menù in alto) con leggi, finanziamenti e bandi, oltre alla descrizione dei luoghi e delle realtà culturali di ogni settore, finanziate dalla Regione. Un primo piano informativo, dedicato a tutti gli utenti, caratterizza invece l'apertura di ogni canale tematico con le notizie più rilevanti in Top News, con link a ricerche, progetti e banche dati che fanno riferimento all'Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, alle interviste radiofoniche di RadioEmiliaRomagna (oltre 1.500 a personaggi importanti per il contesto regionale) fino ai file musicali di Magazzini Sonori. Inoltre: materiali fotografici, audio e video, statistici completano i singoli appuntamenti culturali, valorizzando il lavoro degli operatori del territorio. Sotto la sezione notizie appare in ogni canale tematico la selezione degli appuntamenti più rilevanti della settimana presenti in Cartellone. Il tutto arricchito da servizi di approfondimento di RadioEmiliaRomagna (la radio web dell'assessorato alla Cultura) e Video (canale Youtube di EmiliaRomagnaCreativa). Non mancano box riservati a specifiche iniziative o ai protagonisti del settore.